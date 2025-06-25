Трамп объяснил, почему приехал на саммит НАТО

Трамп приехал на саммит НАТО, так как поддерживает коллективную оборону блока

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает принцип коллективной безопасности стран НАТО. Слова американского лидера приводит агентство Reuters.

«Я поддерживаю статью 5. Вот почему я здесь», — отметил президент.

В этой статье закрепляется принцип коллективной обороны в альянсе.

Трамп также заявлял, что привержен быть другом членов НАТО, подчеркивая, что сдружился со многими лидерами стран из числа альянса.

Также глава Белого дома отмечал, что привержен помогать им.

Саммит НАТО проходит 24-25 июня в Гааге. Его главной темой стал вопрос увеличения расходов на оборону членов альянса. Среди основных задач встречи является побудить страны, входящие в НАТО, увеличить совокупные бюджетные взносы до 5% от ВВП, из которых 3,5% будут направлены на прямое военное финансирование и 1,5% — на вспомогательное финансирование.

Ранее политолог заявил, что в НАТО «считывают усталость» Трампа от Украины.