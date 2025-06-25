Политолог заявил, что в НАТО «считывают усталость» Трампа от Украины

Не стоит говорить, что именно Североатлантический альянс «устал» от украинской тематики. Скорее, члены НАТО считывают усталость президента США Дональда Трампа от Украины. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил политолог Константин Блохин.
«Это усталость не НАТО, а усталость Дональда Трампа. Понятно, что главными в альянсе все еще остаются Соединенные Штаты, так что страны-члены НАТО просто считывают усталость американского президента от украинской повестки. Приоритеты Вашингтона сейчас сместились. Во-первых, исходя из двухпартийного произраильского консенсуса в США, больше внимания уделяют именно ближневосточной тематике. Во-вторых, усталость Трампа вызвана и тем, что быстро разрешить украинский кризис не получилось», — пояснил политолог.
Кроме того, от Украины невозможно получить никакой прибыли, и Вашингтон уже в этом убедился. Поэтому Трампу все менее интересно влезать в украинский кризис, считает Блохин.
«При этом усталость Трампа вовсе не означает, что Европа так просто, как бы по умолчанию уже исходя из трамповской позиции, откажется от поддержки Украины», — отметил политолог.
24—25 июня в Гааге проходит саммит НАТО. Главной темой встречи в этот раз стал вопрос увеличения расходов на оборону членов альянса. Обсуждаются возможности стран, входящих в НАТО, увеличить совокупные бюджетные взносы до 5% от ВВП, из которых 3,5% будут направлены на прямое военное финансирование и 1,5% — на вспомогательное финансирование.
Ранее в Польше заявили об усталости мира от темы Украины.