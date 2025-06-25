Политолог заявил, что в НАТО «считывают усталость» Трампа от Украины

Политолог Блохин: Трамп устал от Киева, так как не вышло быстро решить конфликт

Не стоит говорить, что именно Североатлантический альянс «устал» от украинской тематики. Скорее, члены НАТО считывают усталость президента США Дональда Трампа от Украины. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил политолог Константин Блохин.

«Это усталость не НАТО, а усталость Дональда Трампа. Понятно, что главными в альянсе все еще остаются Соединенные Штаты, так что страны-члены НАТО просто считывают усталость американского президента от украинской повестки. Приоритеты Вашингтона сейчас сместились. Во-первых, исходя из двухпартийного произраильского консенсуса в США, больше внимания уделяют именно ближневосточной тематике. Во-вторых, усталость Трампа вызвана и тем, что быстро разрешить украинский кризис не получилось», — пояснил политолог.

Кроме того, от Украины невозможно получить никакой прибыли, и Вашингтон уже в этом убедился. Поэтому Трампу все менее интересно влезать в украинский кризис, считает Блохин.

«При этом усталость Трампа вовсе не означает, что Европа так просто, как бы по умолчанию уже исходя из трамповской позиции, откажется от поддержки Украины», — отметил политолог.

24—25 июня в Гааге проходит саммит НАТО. Главной темой встречи в этот раз стал вопрос увеличения расходов на оборону членов альянса. Обсуждаются возможности стран, входящих в НАТО, увеличить совокупные бюджетные взносы до 5% от ВВП, из которых 3,5% будут направлены на прямое военное финансирование и 1,5% — на вспомогательное финансирование.

Ранее в Польше заявили об усталости мира от темы Украины.