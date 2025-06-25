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В Совфеде призвали не ждать ничего хорошего от саммита НАТО

Сенатор Климов призвал не ждать ничего хорошего от саммита НАТО
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Christian Hartmann/Reuters

Саммит стран НАТО сам по себе ничего не решает, и ждать от него ничего хорошего не стоит. Об этом «Ленте.ру» заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

«Советую никому ничего хорошего от них не ждать. Они как соберутся, так одна головная боль. Кому-то там это надо, потому что они на этом карьеры делают. Кому-то, потому что нас ненавидят так, что кушать не могут. Кому-то, потому что деньги на этом серьезные зарабатывают», — заявил Климов.

Парламентарий предположил, что члены Североатлантического альянса достигнут договоренности о повышении расходов на оборону до 5% от ВВП. Он также подчеркнул, что не ждет от мероприятия ничего хорошего, тем более что «саммиты мало что решают».

Ключевые решения принимает тот, кто «в Белом доме сидит», указал Климов, имея ввиду президента США Дональда Трампа.

Саммит НАТО проходит в Гааге 24—25 июня. Его темами стали вопросы сдерживания и обороны. Основная цель встречи — побудить государства — члены альянса увеличить совокупные бюджетные взносы до 5% от своего ВВП, из которых 3,5% будут направлены на прямое военное финансирование и 1,5% — на вспомогательное финансирование.

Ранее Рютте заявил Зеленскому о «перестройке моста» для Украины в НАТО.

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