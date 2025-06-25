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Госсекретарь США: Трамп не хочет войны с Ираном

Госсекретарь США Рубио заявил, что Трамп не хочет войны с Ираном и ищет сделку
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Suzanne Plunkett/Pool/Reuters

Президент США Дональд Трамп не хочет войны с Ираном, он намерен заключить сделку. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью газете Politico на полях саммита НАТО.

«Президент ясно дал понять, что не хочет войны с Ираном. Он не ищет войны с Ираном. На самом деле, он все еще ищет сделку», — сказал Рубио.

По его словам, США не стремились к эскалации, а наоборот.

Он также прокомментировал рассуждения президента Дональда Трампа о смене режима в Иране. Госсекретарь заявил, что это не является целью Вашингтона.

«В мире полно режимов, которые мне не нравятся и которые не нравятся президенту, и многие из нас хотели бы, чтобы их не было. Работа Соединенных Штатов заключается не в том, чтобы ходить и создавать правительства для каждой страны», — подчеркнул глава Госдепа.

В ночь на 24 июня американский лидер сообщил, что между Ираном и Израилем заключено соглашение о прекращении огня.

Ранее Трамп рассказал о своих ожиданиях от саммита НАТО в Гааге.

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