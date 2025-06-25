В НАТО захотели смягчить риторику в адрес России

Страны НАТО намерены «смягчить» враждебную риторику в адрес России в итоговом заявлении на саммите Североатлантического альянса в Гааге. Об этом пишет газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

«Союзники по НАТО согласились смягчить критику в адрес России в заявлении, которое должно быть подписано лидерами», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что в заявлении 32 члена НАТО «подтверждают свои неизменные суверенные обязательства по оказанию поддержки Украине, безопасность которой способствует нашей безопасности».

С этой целью альянс будет осуществлять «прямые взносы в оборону Украины и ее оборонную промышленность при расчете оборонных расходов союзников», говорится в документе, согласно Telegraph.

Саммит НАТО проходит 24-25 июня в Гааге. Его главной темой стал вопрос увеличения расходов на оборону членов альянса. Среди основных задач встречи является побудить страны, входящие в НАТО, увеличить совокупные бюджетные взносы до 5% от ВВП, из которых 3,5% будут направлены на прямое военное финансирование и 1,5% — на вспомогательное финансирование.

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