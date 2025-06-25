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Стало известно о планах США оставить Китай без союзников

Политолог Котков: эскалация между Камбоджей и Таиландом выгодна США против Китая
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Ahn Young-joon/AP

Разжигание конфликта между Таиландом и Камбоджей выгодно Соединенным Штатам в их противостоянии с Китаем. Об этом в беседе с aif.ru заявил руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков.

По его словам, среди внешних игроков в эскалации заинтересованы США, поскольку Китай рассматривает Камбоджу как свою опорную точку в регионе. Эксперт указал, что у Пекина сложные отношения с Вьетнамом, нейтральные с Таиландом и «очень даже хорошие» с Камбоджей. Разжигание конфликта между сторонами – удар по КНР, подчеркнул Котков.

Политолог привел в пример происходящее на Ближнем Востоке в конфликте Израиля и Ирана. Он рассказал, что в обмен на бесперебойные поставки нефти Пекин собирался вложить примерно 200 млрд за ближайшие 25 в развитие Ирана, однако теперь вопрос подвешен.

«Китаю обрубают ветви», чтобы оставить его в изоляции без союзников в окружении нестабильных или враждебно настроенных государств, подчеркнул Котков.

Утром субботы, 28 мая, во взаимно оговоренной нейтральной зоне на спорном участке границы между провинцией Таиланда Убонратчатхани и провинцией Камбоджи Преа Вихеар произошло военное столкновение между военнослужащими сухопутных войск двух стран. Боестолкновение продлилось десять минут, в результате один из военных Камбоджи получил ранения, несовместимые с жизнью.

Накануне армия Таиланда закрыла границу с Камбоджей в семи провинциях, в том числе для предпринимателей и туристов. Камбоджа в ответ на это приостановила импорт ряда продуктов, а также газа и другого топлива.

Таиланд и Камбоджа имеют территориальные претензии к друг другу с середины XX века. В связи с этим время от времени между ними возникают конфликты и взаимные обвинения в нарушении границы.

Ранее Трамп заявил, что Китай снова может закупать нефть у Ирана.

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