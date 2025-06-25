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Великобритания выступила за укрепление связей с Китаем

Глава МИД Британии Лэмми призвал к развитию отношений с Китаем
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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Правительство Великобритании выступило за укрепление торговых связей с Китаем. Об этом заявил министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми, передает «Интерфакс»

«Мощь Китая — это неизбежный факт, поэтому у нас нет никакого выбора, кроме как сотрудничать с Китаем. <...> Китай продолжит играть жизненно важную роль в поддержке устойчивого экономического роста Великобритании», — сказал он.

По его словам, подход Великобритании к Китаю должен быть основан на «прогрессивном реализме».

В апреле глава британского минфина Рэйчел Ривз заявила, что Великобритания не собирается сокращать сотрудничество с Китаем, несмотря на желания властей США.

До этого газета The Wall Street Journal писала, что США намерены предложить странам-партнерам сократить экономическое и торговое сотрудничество с Китаем в обмен на снижение американских пошлин.

Ранее в Британии определили главного врага.

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