Немецкий политик заявил, что ФРГ молча примет выход России из договора о ВТС

ФРГ молча позволит прекратиться ныне действующему двустороннему договору о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) с Россией. Об этом РИА Новости заявил руководитель Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

Он выразил уверенность, что Берлин никак не отреагирует на намерение Москвы выйти из заключенного в 1996 году двустороннего договора.

Нимайер сравнил это формально действующее соглашение с Советом Россия — НАТО. Эта структура не была официально ликвидирована, однако фактически не действует, так как потеряла всякий смысл.

19 июня министерство иностранных дел России заявило, что РФ намерена выйти из соглашения о военно-техническом сотрудничестве c Германией. В ведомстве отметили, что формально действующее соглашение утратило смысл и практическое значение, оно совсем не соответствует текущему состоянию межгосударственных отношений России и Германии. РФ уже начала внутригосударственные процедуры для выхода из договора.

Ранее Россия вышла из соглашения по Баренцеву морю.