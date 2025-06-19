Россия выйдет из соглашения с Германией о военном сотрудничестве

МИД: Россия выйдет из соглашения с Германией о военно-техническом сотрудничестве

Российская Федерация намерена выйти из соглашения о военно-техническом сотрудничестве c Федеративной Республикой Германия (соглашение от 14 июня 1996 года). Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел России.

В ведомстве отметили, что формально действующее соглашение утратило смысл и практическое значение, оно совсем не соответствует текущему состоянию межгосударственных отношений России и Германии.

«С учетом этого российская сторона намерена выйти из данного Соглашения. Осуществляются соответствующие внутригосударственные процедуры», — заявили в МИД РФ.

Также в заявлении говорится, что такая ситуация образовалась из-за «откровенно враждебной политики и милитаристских устремлений» правительства ФРГ.

Россия уже начала внутригосударственные процедуры для выхода из договора, добавили во внешнеполитическом ведомстве.

Там же добавили, что немецкое руководство целенаправленно идеологически обрабатывает своих граждан в антироссийском ключе, открыто провоцирует обострение военно-политической ситуации.

Ранее Россия вышла из соглашения по Баренцеву морю.