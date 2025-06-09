Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с изданием «Лента.ру» выразил мнение, что конфликт на Украине может завершиться в 2025 году.

При этом он отметил, что делать точные прогнозы сейчас крайне сложно, несмотря на надежды на разрешение ситуации уже в текущем году.

По словам депутата, он лично рассчитывал, что проект мирного соглашения будет сформирован в мае, а его реализация продлится до конца 2025 года. Однако, как подчеркнул Чепа, на сегодняшний день четкого плана урегулирования пока не существует.

Парламентарий также заявил, что Киев активно противодействует возможному заключению мирного соглашения. В частности, по его словам, украинская сторона отвергает даже гуманитарные инициативы, обсуждавшиеся во время переговоров в Стамбуле. Это касается, например, передачи тел и возвращения пленных.

Чепа считает, что отказ Украины от этих шагов обусловлен политическими причинами. Он также напомнил, что несколько стран продолжают настаивать на продолжении боевых действий, что, по его мнению, дестабилизирует ситуацию в Европе. Депутат подчеркнул, что именно эти государства ранее препятствовали реализации Минских соглашений.

Ранее в МИД рассказали, без чего нельзя урегулировать нынешний конфликт в Европе.