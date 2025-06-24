Президент Ирана выразил готовность «решать проблемы» с США

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе беседы с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом заявил, что исламская республика готова решать проблемы, накопившиеся в отношениях с Соединенными Штатами. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы готовы решать проблемы, существующие между нами и США, на основе международных норм. Мы никогда не требуем ничего, выходящего за рамки наших прав», — сказал Пезешкиан.

Он добавил, что Тегеран будет приветствовать любую поддержку от дружественных государств по этому вопросу.

Утром 24 июня президент США Дональд Трамп сообщил о вступлении в силу режима прекращения огня между Израилем и Ираном. Глава Белого дома призвал стороны не нарушать его.

В ночь на 22 июня Трамп сообщал, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. По его словам, ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены».

Ранее в Иране рассказали о состоянии ядерной программы республики.