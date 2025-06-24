Трамп опубликовал сообщение генсека НАТО о судьбе Европы

Президент США Дональд Трамп разместил в соцсети Truth Social личное сообщение от генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Об этом сообщает ТАСС.

По виду интерфейса можно предположить, что сообщение было отправлено через мессенджер, похожий на Signal. В нем Рютте обращается к Трампу со словами о том, что американский лидер достиг еще одного большого успеха.

Это было нелегко, но мы добились того, что все они подписались под 5% [ВВП на расходы на оборону]. Дональд, ты привел нас к очень, очень важному моменту для Америки, Европы и всего мира. Ты добьешься того, чего не удавалось сделать ни одному американскому президенту за последние десятилетия. Европа заплатит большую цену, как и должна, и это будет твоя победа», — написал генсек.

Он также похвалил Трампа за действия по урегулированию ситуации вокруг Ирана.

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