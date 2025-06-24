В США посчитали стоимость потенциальной войны России и НАТО

Потенциальный конфликт между Россией и странами-членами НАТО может привести к сокращению мирового ВВП на 1,3% всего за один год и обойдется в $1,5 трлн. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg со ссылкой на подсчеты экспертов.

По мнению экспертов, больше всего пострадают Латвия, Литва и Эстония, их совокупная экономика сократится на 43% за год войны. Эти страны имеют стратегическое значение и территории, граничащие с Российской Федерацией и Республикой Белоруссия.

Агентство отмечает, что Россия наращивает производство вооружений и боеприпасов, а также усиливает военную инфраструктуру на западной границе. В Дании опасаются, что РФ «может спровоцировать» локальный конфликт с соседней страной уже через полгода и стать угрозой для Североатлантического альянса в течение двух лет. Генеральный секретарь организации Марк Рютте при этом допускает, что Россия сможет рассматривать возможность атаки на страны-члены НАТО в течение пяти лет.

Bloomberg пишет, что даже при локальном конфликте другие европейские страны, включая Польшу, Германию, Финляндию и Швецию, также понесут экономические потери. Европейский союз может потерять 1,2% ВВП, долги стран объединения сильно возрастут. В то время как Россия, по оценкам аналитиков, лишится около 1% ВВП, благодаря устойчивости к санкциям и росту оборонных расходов.

США и Китай, как предполагается, также понесут ущерб: их ВВП сократится на 0,7% и 0,8% соответственно.

До этого профессор Джорджтаунского университета Чарльз Купчан высказал мнение, что страны Североатлантического альянса своими действиями дали понять, что не вступят в войну с Россией в целях защиты Украины. По его словам, под руководством США в НАТО решили, что защита Украины не стоит третьей мировой войны.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Россия представляет собой «360-градусную угрозу миру».