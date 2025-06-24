В России призвали ООН к точечным преобразованиям

Организации Объединенных Наций (ООН) требуются точечные преобразования, которые отражали бы растущую роль развивающихся стран в глобальных делах. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов во время выступления на открытии встречи секретарей Совбезов стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Пекине, передает ТАСС.

Дипломат отметил, что Российская Федерация наряду с другими странами-членами ШОС связывает будущее многополярного мироустройства с центральной координирующей ролью ООН. По словам Венедиктова, для этого международную организацию необходимо адаптировать к современным реалиям, провести точечные преобразования, которые отражали бы возрастающий вклад развивающихся государств в глобальные дела.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш регулярно злоупотребляет своими полномочиями, «отказываясь... называть вещи своими именами».

Ранее Россия, Китай и Пакистан в проекте резолюции СБ ООН осудили атаки на Иран.