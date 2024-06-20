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Грузинский оппозиционер назвал премьера Кобахидзе «человеком-аутистом»

Грузинский оппозиционер Вашадзе назвал премьера Кобахидзе «человеком-аутистом»

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Nadja Wohlleben/Reuters

Лидер оппозиционной партии Грузии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе допустил дискриминационное высказывание в адрес премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе, назвав его «человеком-аутистом». Его слова приводит телеканал Imedi.

«В электоральном плане он такой человек-аутист. Он не разговаривает с людьми, не пожимает руки, понимаете? Он очень изолирован. Я думаю, трудно представить Кобахидзе и народ. Он не с народом», — заявил Вашадзе.

До этого оппозиционного грузинского депутата Георгия Вашадзе облили водой во время выступления на пленарном заседании парламента, посвященном преодолению вето президента страны Саломе Зурабишвили на закон об иностранных агентах. При этом парламентарий прерывает свою речь и поворачивается к обидчику, одаривая его аплодисментами. Законодатель с иронией говорит коллеге, что он или она «молодец», а затем продолжает свое выступление.

Ранее премьер Грузии заявил, что партию власти поддерживают люди с высоким IQ.

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