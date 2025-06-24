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В Британии заявили о «взрывоопасном железном занавесе» против России на границе с Европой

DT: страны Европы формируют взрывоопасный железный занавес на границе с РФ
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Global Look Press

Финляндия, Польша и страны Балтии формируют на своих границах «новый взрывоопасный железный занавес» из противопехотных мин на случай возможного нападения России. Об этом пишет британская газета The Daily Telegraph.

«От Лапландии на самом севере Финляндии до Люблинского воеводства на востоке Польши на Европу вот-вот опустится новый и взрывоопасный железный занавес», — говорится в тексте.

Как следует из текста Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Польша объявили о выходе из Оттавской конвенции 1997 года , запрещающей противопехотные мины, поскольку решили, что сдерживание России «требует оборонительных мер, которые когда-то были бы немыслимы».

«Если потребуется, они засеют тихие леса из сосен и берез вдоль своих границ миллионами наземных мин — оружие, которое ранее считалось настолько отвратительным, что большая часть мира пыталась запретить его навсегда», — пишет газета.

В апреле министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что выход страны из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин является непростым решением. По ее словам, вероятный выход Финляндии из конвенции не ослабляет приверженность Хельсинки международной договорной системе.

Ранее Зеленский начал пугатьнападением России на НАТО.

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