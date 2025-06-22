В Испании заявили о договоренности с НАТО не тратить на оборону 5% ВВП

Премьер Санчес: Испания договорилась с НАТО не тратить на оборону 5% ВВП

Правительство Испании договорилось с Североатлантическим альянсом об освобождении от обязательства по увеличению военных расходов до 5% ВВП. Об этом сообщил председатель правительства Педро Санчес, пишет ТАСС.

«Испании потребуется около 2%, а именно — 2,1% ВВП», — отметил он.

В случае с Испанией «5% ВВП, потраченные на оборону, были бы непропорциональными и ненужными», подчеркнул премьер. Испании потребовалось бы направить €350 млрд, чтобы довести военные расходы с 2% до 5% ВВП, добавил Санчес.

Накануне американский президент Дональд Трамп заявил, что США могут не увеличивать военные расходы, но остальные страны — члены НАТО должны это сделать. По словам главы Белого дома, страны НАТО должны повысить военные расходы до 5% от ВВП. Он раскритиковал Канаду и Испанию, отказавшуюся направлять 5% ВВП на военные нужды.

До этого агентство Reuters писало, что уровень в 5% от ВВП практически недостижим для всех стран-участниц альянса как с экономической, так и с политической точки зрения. По мнению некоторых аналитиков, Трамп намеренно выдвинул нереалистичное предложение, чтобы в ходе длительных переговоров страны НАТО согласились на цифру, близкую к 3%.

Ранее на ПМЭФ объяснили заинтересованность Вашингтона в увеличении военных расходов НАТО.