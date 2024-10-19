На видео попала прогулка барана в розовом ошейнике по центру Москвы

В центре Москвы выгуливали барана на поводке и в розовом ошейнике. Кадры распространились в соцсетях.

На них видно, что мужчина ведет черного барана по трассе. Рядом с животным при этом останавливаются автомобилисты, чтобы рассмотреть его. Прогулку с бараном сняли на Патриарших прудах. По мнению пользователей, таким образом мужчина решил привлечь к себе внимание окружающих.

До этого на севере Санкт-Петербурга остановили каршеринг с живыми баранами в багажнике. Отмечается, что в салоне находились пять мигрантов из Узбекистана. Разрешение на пребывание в РФ имелось только у двух из них. Также инспекторы ДПС отдела ГИБДД по Приморскому району Петербурга обнаружили в багажнике автомобиля двух живых баранов. На кадрах видно, что животные задыхались в душном пространстве. Их пришлось отпаивать сотрудникам дорожной полиции.

Ранее в России хорек проехался на троллейбусе и попал на видео.