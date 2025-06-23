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Зеленский встретился с королем Британии

Зеленский второй раз в 2025 году встретился с Карлом III
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Joe Giddens/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с королем Великобритании Карлом III в Виндзорском замке. Об этом сообщает «Страна.ua».

Издание уточнило, что после этого у украинского лидера запланированы встречи с премьер-министром Киром Стармером, руководством британского парламента и военными Украины, которые проходят подготовку на территории королевства.

2 марта Зеленский встречался с британским королем в Норфолке. Политик прибыл туда на вертолете из особняка Ланкастер-хаус в центре Лондона, где проходил международный саммит по безопасности, на котором обсуждалась Украина. По прибытии Зеленского встретил лично Карл III.

После этого появилась информация, что президент США Дональд Трамп изменил свое отношение к Британии. По данным газеты Daily Mail, соратники американского лидера передали его недовольство британским чиновникам. На это в Лондоне ответили, что главе Белого дома «было бы неуместно давать указание королю не встречаться с Зеленским».

Ранее аналитик заявил о панике украинского лидера из-за тяжелого положения.

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