В Германии заявили, что судьба Украины в НАТО еще не определена

Представитель кабмина ФРГ Корнелиус: консенсуса по Украине в НАТО пока еще нет

Представитель немецкого кабмина Штефан Корнелиус заявил, что в настоящее время нет консенсуса по вопросу вступления Украины в НАТО, передает Reuters.

До этого член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Сергей Муратов в свете предстоящего саммита НАТО рассказал «Газете.Ru», что между странами-членами альянса нет единого мнения относительно того, какая задача сейчас считается приоритетной. По мнению Муратова, США однозначно сконцентрированы на Ближнем Востоке, а вот Европа не хочет отпускать украинскую тему, но им придется это сделать.

12 июня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объяснил, почему Украина не может стать членом Европейского союза и НАТО. Политик заявил, что у Киева на данный момент отсутствуют необходимые финансовые ресурсы. В случае присоединения Украины к Евросоюзу, объединению пришлось бы взять на себя финансирование украинских пенсий, зарплат бюджетников и армии.

Ранее в МИД РФ назвали гарантию для невступления Украины в НАТО.