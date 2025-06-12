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Орбан объяснил невозможность вступления Украины в Евросоюз и НАТО

Премьер Венгрии Орбан: Украина не сможет вступить в ЕС из-за отсутствия денег
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Radovan Stoklasa/Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан разъяснил причины, по которым Украина не может стать членом Европейского союза и НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

По словам политика, у Киева на данный момент отсутствуют необходимые финансовые ресурсы. В случае присоединения Украины к Евросоюзу, объединению пришлось бы взять на себя финансирование украинских пенсий, зарплат бюджетников и армии.

«Это означало бы конец Европейского союза в том виде, в каком мы его знаем до сих пор», — подчеркнул Орбан на закрытой встрече со своими сторонниками.

Что касается вступления в НАТО, то, по мнению венгерского премьера, Украина не может быть принята в альянс из-за постоянной угрозы возникновения военного конфликта между Североатлантическим блоком и Россией.

До этого Орбан заявил, что Будапешт намерен не допустить поспешного приема Украины в Евросоюз и рассчитывает на помощь других стран в этом вопросе.

Ранее Зеленский заявил, что Орбан совершает «историческую ошибку» в отношении Украины.

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