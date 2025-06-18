Хакеры попытались взломать систему московского вуза перед началом приемной кампании

Специалисты по кибербезопасности из компании Angara Security сообщили о попытке взлома информационной системы одного из крупных университетов Москвы накануне вступительной кампании 2025/2026 года. Об этом сообщило РИА Новости.

По данным Angara SOC, в одном из Telegram-чатов, связанных с хакерской деятельностью, была опубликована учетная запись для доступа к удаленному рабочему столу университета. Как пояснил эксперт Иван Захаров, злоумышленники проникли в корпоративную сеть через вредоносное ПО, собиравшее логины и пароли пользователей. Эти данные позже появились в закрытых каналах мессенджера и могли быть использованы для несанкционированного доступа.

В компании добавили, что благодаря своевременной реакции специалистов Angara SOC, информация об утечке была оперативно передана администрации вуза, что позволило предотвратить более серьезные последствия.

Эксперты напомнили, что, чтобы повысить уровень защиты, необходимо регулярно менять пароли (раз в 60–90 дней) и использовать многофакторную аутентификацию, если она доступна.

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