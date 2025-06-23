Североатлантический альянс наращивает оборонные расходы из-за России, заявил постоянный представитель США в НАТО Мэттью Уитакер на онлайн-брифинге перед саммитом альянса. Об этом сообщает РИА Новости.

«Причина, по которой мы так сосредоточены на увеличении оборонных инвестиций до 5%, - это Россия и та долгосрочная угроза, которую она представляет для безопасности НАТО», — пояснил Уитакер.

Таким образом он ответил на вопрос о включении России в число главных угроз в итоговом коммюнике саммита НАТО в Гааге. Уитакер выразил уверенность, что коммюнике будет «прямолинейным» и отразит «текущую оценку угроз и подтвердит необходимость коллективной и индивидуальной обороны союзников».

До этого член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Сергей Муратов заявлял, что на предстоящем саммите НАТО украинская тематика отойдет в сторону из-за разворачивающегося конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее в МИД России заявили, что станет гарантией для невступления Украины в НАТО.