На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В НАТО рассказали, из-за чего альянс наращивает расходы на оборону

Постпред США в НАТО: альянс наращивает оборонные расходы из-за РФ
close
Владимир Трефилов/РИА Новости

Североатлантический альянс наращивает оборонные расходы из-за России, заявил постоянный представитель США в НАТО Мэттью Уитакер на онлайн-брифинге перед саммитом альянса. Об этом сообщает РИА Новости.

«Причина, по которой мы так сосредоточены на увеличении оборонных инвестиций до 5%, - это Россия и та долгосрочная угроза, которую она представляет для безопасности НАТО», — пояснил Уитакер.

Таким образом он ответил на вопрос о включении России в число главных угроз в итоговом коммюнике саммита НАТО в Гааге. Уитакер выразил уверенность, что коммюнике будет «прямолинейным» и отразит «текущую оценку угроз и подтвердит необходимость коллективной и индивидуальной обороны союзников».

До этого член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Сергей Муратов заявлял, что на предстоящем саммите НАТО украинская тематика отойдет в сторону из-за разворачивающегося конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее в МИД России заявили, что станет гарантией для невступления Украины в НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами