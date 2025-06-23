Глава МИД Британии предостерег Иран от блокировки Ормузского пролива

Великобритания предупредила Иран, что блокировка Ормузского пролива в ответ на удары США станет «катастрофической ошибкой». Об этом заявил глава МИД Соединенного Королевства Дэвид Лэмми, чьи слова приводит Politico.

Лэмми заявил, что призвал своего иранского коллегу Аббаса Аракчи не допустить дальнейшей эскалации конфликта, а также отметил, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи «понимает», что блокада пролива будет ошибкой.

«Я четко дал понять иранскому [министру иностранных дел]: сейчас обстрел американских баз в регионе будет огромной, катастрофической ошибкой... Было бы ошибкой блокировать Ормузский пролив. Я думаю, что [Хаменеи] это понимает и осознает», – заявил министр.

22 июня иранский депутат Исмаил Коусари сообщил, что парламент Исламской Республики считает необходимым блокировать Ормузский пролив после ударов США по ядерным объектам. Однако окончательное решение по вопросу должен принять Совет национальной безопасности Ирана. Через пролив проходит почти пятая часть мирового нефтяного трафика.

Ранее министр обороны Германии назвал удар США по Ирану «хорошей новостью».