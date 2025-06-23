Названы последствия полноценного втягивания США в конфликт на Ближнем Востоке

Военэксперт Михайлов: втягивание США в конфликт на БВ приведет к катастрофе

Втягивание США в конфликт на Ближнем Востоке может привести к катастрофе, поскольку Иран, загнанный в угол, начнет стрелять по всем объектам, где находятся американцы. Тогда речь пойдет о полномасштабной войне, в которую, вероятно, вступят другие страны региона. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал военный эксперт Евгений Михайлов.

«На этом фоне мы неслучайно слушали заявление Пакистана: в случае удара ядерным оружием по Ирану Пакистан ответит ударом по Израилю. То есть ситуация очень тревожная», — отметил специалист.

Он выразил надежду, что Иран сможет поставить Израиль в такую ситуацию, при которой США не захотят его больше поддерживать и будут вынуждены вести переговоры на тех условиях, на которых договаривались с Тегераном раньше: обогащение урана в мирных целях.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Тегеран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3», атаковав военные цели в Израиле.

В ночь на 22 июня США открыто вступили в военный конфликт, ударив по трем иранским ядерным объектам — Фордо, Натанз и Исфахан. Глава Белого дома Дональд Трамп выступил с обращением к нации: он назвал целью атак уничтожение иранских мощностей по обогащению урана и прекращение ядерной угрозы.

В настоящее время администрация президента Соединенных Штатов готовится к возможному возмездию со стороны Ирана. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МВФ сообщили о последствиях для экономики из-за атаки США на Иран.