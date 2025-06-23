Политолог оценил готовность Ирана перекрыть Ормузский пролив

У Ирана есть все возможности перекрыть Ормузский пролив в качестве ответной меры на удары США. Тегеран, скорее всего, не пойдет на это и еще несколько дней будет оценивать обстановку. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился политолог, специалист по Ближнему Востоку Станислав Тарасов.

«Дело в том, что сейчас по вопросу о перекрытии Ормузского пролива и в целом дальнейших действий Ирана идет закулисная борьба. Американцы на официальном уровне призывают Тегеран не отвечать на удары и капитулировать. Однако за кулисами Штаты определенно ведут секретные переговоры с иранской верхушкой, чтобы найти выход из сложившейся ситуации», — пояснил политолог.

Он считает, что длительная война на выживание с Ираном в первую очередь была бы невыгодна Израилю и США.

«Израиль не выдержит длительную войну без поддержки США, а им большой конфликт совершенно не нужен с учетом того, что президент Трамп начинает терять политический вес и своих союзников. После того как Вашингтон формально показал свою силу, ударив по Ирану, началась закулисная деятельность, чтобы ситуацию не усугубить», — сказал Тарасов.

При этом Иран пока что успешно выдерживает давление и наносит ответные удары, напомнил Тарасов. Он добавил, что Израиль впервые с 1948 года получает такие «ответные пощечины».

22 июня иранский депутат Исмаил Коусари сообщил, что парламент Исламской Республики считает необходимым блокировать Ормузский пролив после ударов США по ядерным объектам. Однако окончательное решение по вопросу должен принять Совет национальной безопасности Ирана. Через пролив проходит почти пятая часть мирового нефтяного трафика.

Ранее Вэнс назвал «самоубийством» попытку Ирана перекрыть Ормузский пролив.