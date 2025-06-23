Россия осудила теракт в Сирии

Россия решительно осуждает теракт в храме Антиохийской православной церкви в Дамаске, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова приводит пресс-служба министерства.

«Выражаем солидарность с народом Сирии перед лицом этого ужасного преступления. Поддерживаем заявленный сирийскими властями настрой на проведение тщательного расследования всех обстоятельств этой террористической вылазки», — говорится в заявлении.

Россия считает крайне важным в условиях «переходного периода» в Сирийской Арабской Республике уделять особое внимание вопросам укрепления национального согласия, пресекать все попытки террористов разжечь межконфессиональную рознь, добавила Захарова.

По словам дипломата, также Россия подтверждает позицию в поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии и готовность оказывать содействие долгосрочной нормализации обстановки в этой стране.

22 июня в районе Дувейла в Дамаске, где проживает христианское население, произошел мощный взрыв в церкви Святого Ильи. Взрывное устройство сработало во время богослужения. Его привел в действие террорист-смертник: сначала он ворвался в помещение и открыл огонь, а потом активировал бомбу. В МВД Сирии заявили, что он был членом ИГИЛ (организация запрещена в России). На кадрах с места происшествия деревянные скамьи в церкви разбросало в разные стороны, повсюду видны пятна крови. В результате теракта пострадали более 20 человек.

Ранее в Сирии усилили меры безопасности после предупреждений США о терактах в Дамаске.