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Иран пригрозил США активизировать террористические ячейки в случае атаки

NBC: Иран пригрозил Трампу активировать спящие ячейки в США перед атакой
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The White House/Reuters

Иран передал президенту США Дональду Трампу предупреждение о готовности активизировать свои «спящие ячейки» на американской территории в случае военной атаки. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на двух американских чиновников и осведомленный источник.

По информации этих источников, послание из Тегерана было доставлено Трампу через посредника на саммите G7 в Канаде, после чего президент США покинул мероприятие раньше, чтобы, по словам собеседников телеканала, «рассмотреть свои возможные действия в связи с конфликтом между Израилем и Ираном».

С запросами на комментарии NBC обратилась в Белый дом, однако ответа не поступило. Кроме того, иранское постпредство при ООН также отказалось комментировать ситуацию.

В ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы страны атаковали три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Американский лидер назвал это «историческим моментом» для Соединенных Штатов, Израиля и всего международного сообщества и заявил, что после этого «восхитительного успеха» Иран должен согласиться на мир. При этом в самой Исламской Республике утверждают, что удары США не нанесли значительный урон ее объектам. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию последних событий.

Ранее сообщалось, что Трамп одобрил удар по Ирану во время игры в гольф.

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