Экс-глава МИД Австрии предупредила Иран о негативной реакции на ответы на удары

Любой ответ Ирана на атаки со стороны Израиля будет воспринят странами Запада негативно. Об этом РИА Новости заявила руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, бывшая глава министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

«Мы уже восемь дней наблюдаем эту эскалацию, обмен ракетами. И мы увидели, что, к сожалению, со стороны многих западных чиновников реакция была следующей — Израиль имеет право на самооборону, Израиль рассматривает свою атаку на Иран как акт самообороны», — сказала экс-глава МИД Австрии.

Кнайсль добавила, что страны Запада начали забывать, кто начал конфликт. Однако она надеется, что западные государства вспомнят правильный порядок событий.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле. В обеих странах от ударов пострадали сотни человек. Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Ранее глава РФПИ рассказал, какое решение Ирана «не пощадит» США.