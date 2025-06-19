Гаага перед саммитом НАТО превратилась в «крепость»

Город Гаага в Нидерландах перед предстоящим саммитом стран НАТО превратился в «военную крепость». Об этом пишет агентство Associated Press.

По данным издания, в городе действуют «сверхжесткие меры безопасности» из-за предстоящего мероприятия. Речь идет о масштабной военной и полицейской операции под названием «Оранжевый щит», говорится в тексте.

«Военная полиция будет защищать делегации. Фрегаты будут патрулировать Северное море, истребители F-35 и вертолеты Apache поднимутся в небо, а системы ПВО будут находиться в состоянии боевой готовности. Саперные отряды будут прочесывать место проведения на предмет наличия взрывчатых веществ», — пишет AP.

Отмечается, что это «крупнейшая операция по обеспечению безопасности, которая когда-либо проводилась в Нидерландах». Некоторые районы города будут заблокированы, а дороги и воздушное пространство перекрыты, следует из материала.

Саммит состоится на следующей неделе, 24–25 июня, в Гааге. Его темами станут вопросы сдерживания и обороны. Основная цель встречи — побудить государства — члены альянса увеличить совокупные бюджетные взносы до 5% от своего ВВП, из которых 3,5% будут направлены на прямое

Ранее стало известно, что саммит НАТО перестраивают под Трампа.