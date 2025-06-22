В МИД ответили на слова Вэнса о России и Китае

Захарова: Россия и Китай не хотят вмешательства США в свои внутренние дела

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила в своем Telegram-канале на слова вице-президента США Джей Ди Вэнса, заявившего, что РФ и Китай не хотят создания Ираном ядерного оружия.

«Во-первых, Россия и Китай не хотят вмешательства США в свои внутренние дела в каком бы то ни было виде. И всем, кто делает заявления от имени, но без поручения наших двух стран, было бы неплохо начать именно с этого», — написала дипломат.

Захарова добавила, что Россия и Китай «говорят сами за себя». По ее словам, министерства иностранных дел уже выпустили заявления об агрессии Израиля и США в отношении Ирана. Также страны полагают, что Иран вправе самостоятельно определять стратегию развития своей атомной энергетики, подчеркнула представитель МИД РФ.

Дипломат отметила, что Иран развивал атомную энергетику в мирных целях. Данную информацию подтверждал как Тегеран, так и МАГАТЭ, добавила Захарова.

Несколькими часами ранее Захарова прокомментировала призыв генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси вернуться за стол переговоров после ударов по иранским ядерным объектам. Она считает, что «сегодня в переговорный процесс попали ракеты». Дипломат отметила, что сложно было не разглядеть, откуда прилетели снаряды.

Ранее глава МАГАТЭ анонсировал экстренное совещания на фоне атаки США по Ирану.