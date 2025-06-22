МАГАТЭ подтвердило повреждения ядерных объектов Ирана после ударов США

МАГАТЭ зафиксировало разрушения в Фордо, Исфахане и Натанзе после ударов США

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировало разрушения на иранских ядерных объектах в Исфахане, Фордо и Натанзе в результате ударов США. Об этом говорится в официальном релизе агентства.

Мониторинг показал отсутствие повышения радиационного фона за пределами площадок.

На объекте в Исфахане зарегистрированы значительные разрушения на обширной территории. Подземный центр обогащения урана в Фордо, расположенный под 90-метровым слоем скальных пород, получил повреждения, но оценить их масштаб не представляется возможным из-за глубины залегания и характера примененных боеприпасов. Объект в Натанзе, ранее уже серьезно пострадавший, подвергся новым разрушениям от наземных проникающих боеприпасов.

«Данные мониторинга не показывают угрозы распространения радиоактивных материалов», — подчеркивается в релизе.

Для удара по Фордо применялись авиабомбы GBU-57 массой 13,6 тонн — самые тяжелые в арсенале США, способные пробивать до 60 метров бетона.

В ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы страны атаковали три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Американский лидер назвал это «историческим моментом» для Соединенных Штатов, Израиля и всего международного сообщества и заявил, что после этого «восхитительного успеха» Иран должен согласиться на мир. При этом в самой Исламской Республики утверждают, что удары США не нанесли значительный урон ее объектам. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию последних событий.

Ранее глава МИД Ирана прилетел в Москву на «серьезную встречу» с Путиным.