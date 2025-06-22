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Экс-депутат Рады заявил, что Трампу передали информацию о коррупции Зеленского

Экс-нардеп Царев сообщил, что Трамп получил сведения о коррупции Зеленского
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Ben Curtis/AP

Президент США Дональд Трамп получил информацию о коррупции украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царев, пишет РИА Новости.

«По моим данным, они [сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины] уже накопали и передали в Вашингтон немало информации на самого Зеленского и его окружение», — отметил он.

По словам Царева, эта информация «легла в основу тех санкций и уголовных дел, что лежат на столе у президента США Дональда Трампа и являются основным рычагом давления США на Зеленского».

Экс-нардеп добавил, что НАБУ — это единственный антикоррупционный орган Украины, который не подконтролен Зеленскому.

В феврале глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что Зеленский начал использовать тактику «опытного уголовника», чтобы сдавать США своих подельников в коррупционных схемах в надежде избежать наказания. Медведчук напомнил слова Зеленского о том, что он не знает, куда были потрачены выделенные Вашингтоном $200 млрд. По его словам, соответствующим заявлением украинский лидер подписал себе «как минимум приговор».

Ранее украинская журналистка рассказала, как Зеленский вывозит коррупционные деньги.

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