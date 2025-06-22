Спецпредставитель Путина ожидает снятия санкций ЕС с России

Титов: ЕС отменит санкции в отношении РФ на фоне происходящего в мире

Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов заявил ТАСС, что верит в снятие санкций ЕС с РФ из-за происходящего в мире. У этого есть экономическое обоснование, добавил он.

«Я считаю, что вообще с Европой у нас есть некая база. <...> Мы сегодня очень многое можем дать Европе, Европа может по-прежнему дать нам», — заявил Титов агентству на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Также он напомнил об относительно недавних планах по созданию единого экономического пространства от Лиссабона до Дальнего Востока и отметил, что для этого есть реальное экономическое обоснование.

По словам Титова, сейчас США устали от бремени поддержания либеральной экономической модели, и это может означать ее скорый крах.

«Поэтому американский президент Дональд Трамп, может быть, и не причина всех изменений, он только следствие, потому что причины назрели внутри, они естественны», — предположил он.

Одновременно Титов заявил, что наращивание противостояния между США и КНР может сделать из РФ альтернативу Соединенным Штатам для Китая, что, по его мнению, будет выгодно Москве.

До этого советник президента РФ Владимира Путина Антон Кобяков заявил о понимании на Западе, что Россию не получится задавить санкциями. Он отметил, что в стране появилось огромное количество интересной отечественной продукции, появилось много участников рынка.

Ранее Трамп одним словом ответил на вопрос о новых санкциях против России.