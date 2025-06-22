В Госдуме провели параллель между ударами США по Ирану и нападением Гитлера на СССР

США повысили риски третьей мировой войны, ударив по Ирану, причем в тот же день, когда Адольф Гитлер напал на СССР в 1941 году. Об этом «Газете.Ru» заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Удары по Ирану не имели для США причин в военном плане и не могут иметь оправдания в общечеловеческом. Трампа втянули в «иракский сценарий» (речь о свержении в Ираке правительства Саддама Хусейна — прием. ред.) по смене режима — на этот раз в Тегеране, где новая «пробирка Колина Пауэлла» — «иранская ядерная угроза». Последствия повышения градуса эскалации грозят выйти за пределы региона. Вашингтон понимает неизбежность ответа Тегерана. Все это выводит спираль противостояния на новый уровень и повышает риски Третьей мировой. Усилия переговорного трека отброшены назад. И это вызывает большое сожаление, с учетом того, что иранская сторона от переговоров не отказывалась и отрицала намерения по созданию ядерного оружия», — сказал Слуцкий.

Он обратил внимание, что США нанесли удары по Ирану в тот же день, когда началась Великая отечественная война, и назвал это страшным символизмом.

«Трамп, который раньше гордился тем, что не развязал ни одной войны, фактически встал на сторону израильской агрессии. Это большая ошибка. США нанесли удары по ядерным объектам Ирана в тот же день и практически в тот же час, когда Гитлер напал на СССР в 1941 году. Страшный символизм исторических параллелей. Необходим срочный созыв Совбеза ООН по ситуации вокруг ирано-израильского конфликта, чтобы предотвратить еще большее его обострение», — добавил Слуцкий.

В ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы страны атаковали три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Американский лидер назвал это «историческим моментом» для Соединенных Штатов, Израиля и всего международного сообщества.

В Организации по атомной энергии Ирана заявили, что нападение нарушает международное право, особенно Договор о нераспространении ядерного оружия. Там добавили, что произошедшее стало возможным из-за безразличия со стороны Международного агентства по атомной энергии.

До этого глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что атака Соединенных Штатов на иранские ядерные объекты будет иметь долгосрочные последствия.

Ранее Иран призвал ООН провести экстренное совещание из-за удара США по ядерным объектам.