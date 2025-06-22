На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

СМИ: Иран сигнализировал о готовности к переговорам, но не смог угодить США

NYT: Иран сообщил о готовности к переговорам, но США не понравился его ответ
close
Shutterstock

Иран сигнализировал о готовности обсуждать условия прекращения огня с Израилем, но США посчитали ответ Исламской Республики неприемлемым для начала переговоров. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на двух чиновников Израиля.

По их словам, Вашингтон выдвинул несколько вариантов рамок для соглашения о перемирии, но счел реакцию Тегерана недостаточно конструктивной. Подробностей о предложенных форматах газета не приводит.

До этого стало известно, что на этой неделе США и Израиль провели «напряженный» телефонный разговор. Израиль предупредил администрацию президента США Дональда Трампа о том, что не хочет ждать две недели до заключения возможной ядерной сделки с Ираном. Он готов нанести удар по объекту в Фордо. Источник в Вашингтоне отметил, что власти Израиля считают две недели слишком большим сроком и призывают к «более срочным» мерам.

Ранее Вэнс обвинил Израиль в стремлении втянуть США в войну.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами