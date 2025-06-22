СМИ: Иран сигнализировал о готовности к переговорам, но не смог угодить США

NYT: Иран сообщил о готовности к переговорам, но США не понравился его ответ

Иран сигнализировал о готовности обсуждать условия прекращения огня с Израилем, но США посчитали ответ Исламской Республики неприемлемым для начала переговоров. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на двух чиновников Израиля.

По их словам, Вашингтон выдвинул несколько вариантов рамок для соглашения о перемирии, но счел реакцию Тегерана недостаточно конструктивной. Подробностей о предложенных форматах газета не приводит.

До этого стало известно, что на этой неделе США и Израиль провели «напряженный» телефонный разговор. Израиль предупредил администрацию президента США Дональда Трампа о том, что не хочет ждать две недели до заключения возможной ядерной сделки с Ираном. Он готов нанести удар по объекту в Фордо. Источник в Вашингтоне отметил, что власти Израиля считают две недели слишком большим сроком и призывают к «более срочным» мерам.

Ранее Вэнс обвинил Израиль в стремлении втянуть США в войну.