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Президент Венесуэлы заявил, что премьер Израиля страдает «гитлеровским делирием»

Мадуро: Нетаньяху страдает гитлеровским делирием, толкая мир к катастрофе
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Eduardo Munoz/Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху страдает «гитлеровским делирием», толкая мир к катастрофе. Об этом заявил президент президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире телеканала VTV.

«Нетаньяху заявил, что Израиль меняет облик мира своей войной против Ирана. Он сказал, что меняет облик Ближнего Востока, а теперь — всего мира. Это означает, что его проект — планетарный, это бред, гитлеровский делирий», — сказал глава государства.

Мадуро добавил, что Израиль заявлениями о борьбе с иранской ядерной программой пытается оправдать свою агрессию, в том числе угрозы в отношении верховного лидера Ирана Али Хаменеи. По его словам, лидерам России, Египта, Турции, Китая и Саудовской Аравии нужно «остановить безумие Нетаньяху».

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Тегеран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле. В обеих странах от ударов пострадали сотни человек.

19 июня канцлер Германии Фридрих Мерц попросил Нетаньяху вести себя более умеренно в отношении Ирана. Глава немецкого кабмина выразил поддержку израильской армии, но также отметил важность поиска дипломатических решений возникшего конфликта.

Ранее Нетаньяху заявил, что его семья заплатила личную цену в конфликте с Ираном.

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