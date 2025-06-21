Додик: Зеленский уже сам понимает, что он потерял во всем

Президент Республики Сербской Милорад Додик считает, что президент Украины Владимир Зеленский понимает, что не смог сделать ничего из запланированного. Об этом Додик заявил ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Что касается Зеленского, я считаю, что он и сам уже понимает, что он потерял во всем, что он хотел сделать. И то, какое зло он причинил своему собственному народу, — сказал он.

По его мнению, украинский президент должен признать, что территория Украины исторически принадлежала России.

21 июня Владимир Зеленский анонсировал замену нескольких послов и министров.

Целью таких перестановок он назвал увеличение потенциала Украины в отношениях с партнерами и повышение «внутренней устойчивости» Украины. Кто именно будет отстранен от должности, президент не уточнил. Совещание по этому вопросу со всеми главами посольств Зеленский намерен провести через месяц.

Ранее Зеленский попросил союзников помогать Украине по новой схеме.