Зеленский пообещал заменить ряд дипломатов и министров

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал замену нескольких послов и министров в стране. Соответствующий элемент присутствовал в его вечернем обращении.

«Мы поменяем некоторые кадровые позиции. В частности, в украинском дипломатическом корпусе, а также в управлении институциями», — сообщил он.

Целью таких перестановок он назвал увеличение потенциала Украины в отношениях с партнерами и повышение «внутренней устойчивости» страны.

Кто именно будет отстранен от должности, украинский лидер не уточнил. Совещание по поводу перестановок со всеми главами посольств Зеленский намерен провести спустя месяц после своего обращения. Тогда же будет обозначен «формат трансформаций».

До этого Зеленский уволил главу Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко.

Мрочко находился на этой должности с марта 2023 года, фактически выполняя функции мэра. При этом избранный мэр города Игорь Колыхаев с лета 2022 года, по версии его родных, находится в плену РФ.

Ранее Зеленский уволил главу Сумской области после удара ВС РФ.