Депутат Рады заявил о планах заменить главу Минобороны

Депутат Гончаренко: Умерова хотят снять с должности и отправить послом в США

Главу Службы безопасности Украины Василия Малюка хотят сделать министром обороны вместо Рустема Умерова. Об заявил нардеп Алексея Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в Тelegram.

»[Президент Украины Владимир] Зеленский анонсировал кадровые изменения в дипломатии и управлении институтами. По моим данным, Умерова рассматривают на должность посла Украины в США», — написал Гончаренко.

Также он добавил, что на должность министра обороны рассматривают главу СБУ Василия Малюка.

Незадолго до этого президент Украины Владимир Зеленский анонсировал замену нескольких послов и министров в стране, соответствующий элемент присутствовал в его вечернем обращении.

По словам украинского лидера, в частности изменения планируются в украинском дипломатическом корпусе, а также «в управлении институциями».

Зеленский объяснил, что целью таких внутригосударственных перестановок является увеличение потенциала Украины в отношениях с партнерами и повышение «внутренней устойчивости» страны.

Кто именно будет отстранен от должности, украинский президент уточнять не стал. Совещание по поводу перестановок со всеми главами посольств Зеленский намерен провести спустя месяц после своего обращения.

Ранее с Украины сбежал «кошелек» Зеленского.