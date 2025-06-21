Эрдоган заявил о готовности содействовать переговорам с Ираном

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил главе МИД Ирана Аббасу Аракчи о готовности Турции оказать содействие в организации технических переговоров по иранской ядерной программе, включая возможность проведения встречи между лидерами США и Ирана. Об этом сообщает РИА Новости.

«Президент Эрдоган заявил, что Турция заняла твердую позицию против нападений Израиля на Иран, как и в отношении атак на Газу, Ливан и Сирию, и прилагает усилия для прекращения конфликтов и возвращения к дипломатическому решению», — сообщила канцелярия турецкого лидера.

Как отметили в канцелярии, Эрдоган подчеркнул, что регион не может допустить нового военного конфликта, Израиль «должен быть немедленно остановлен», а урегулирование «ядерного спора» возможно только путем переговоров.

«Президент <...> подчеркнул, что шаги, направленные на дипломатическое урегулирование, должны быть предприняты в кратчайшие сроки. Турция продолжит поддерживать инициативы в этом направлении», — уточнили в канцелярии.

На этой неделе в Женеве Иран провел переговоры с тремя европейскими странами. На встрече присутствовали министры иностранных дел Германии, Франции и Великобритании Йоханн Вадефуль, Жан-Ноэль Барро и Дэвид Лэмми, а также глава дипломатии ЕС Кая Каллас. В ходе нее договорились продолжить переговоры по ядерной программе Ирана.

Ранее в Иране заявили, что требование прекратить обогащать уран ведет в тупик.