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В Афганистане призвали страны региона объединиться против Израиля

Экс-премьер Афганистана призвал страны региона вместе бороться с Израилем
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Reuters

Основатель Исламской партии Афганистана и бывший премьер-министр страны Гульбеддин Хекматиар призвал государства региона забыть о прошлых разногласиях и объединить усилия в борьбе с Израилем, которого он считает главным внешним врагом. Об этом сообщает новостной портал Afghanistan International.

Хекматиар настоятельно рекомендовал правительствам стран региона проявить решительность, избегать взаимных обвинений и ставить во главу угла общие интересы.

В своем сообщении в социальной сети X экс-премьер Афганистана высоко оценил позицию Сирии после израильской атаки на Иран, назвав ее «мудрой и рассудительной». Он похвалил сирийское руководство за заявление о том, что Дамаск не допустит использования своего воздушного пространства или территории для атак против Ирана.

Хекматиар также подверг резкой критике сына последнего шаха Ирана Резу Пехлеви, обвинив его в подстрекательстве США и Израиля к рассмотрению возможности нанесения ядерных ударов по Тегерану.

Сегодня израильские ВВС нанесли массированные удары по десяткам целей в Иране за ночь, включая ядерный объект в Исфахане и четыре подготовленные к запуску ракетные установки.

Ранее Красный Полумесяц сообщил об атаке Израиля на свой вертолет.

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