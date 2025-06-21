Специальный представитель президента России по вопросам инвестиционного сотрудничества Кирилл Дмитриев заявил, что призывы к протестам в США напоминают действия по сценарию цветных революций. Об этом пишет РИА Новости.

Он обратил внимание на появление в соцсети X листовки с призывом к участию в митинге No Kings («Нет королям»), который планируется на 4 июля — американский День независимости. Акция направлена против политики президента США Дональда Трампа.

По словам Дмитриева, действия организаторов митинга напоминают обновленные методики так называемого «глубинного государства» для дестабилизации. Он назвал эти шаги «методичкой цветных революций 2.0».

Первая акция под этим названием прошла 14 июня по всей стране и совпала с днем рождения Трампа и военным парадом в Вашингтоне, который он назвал «незабываемым праздником».

6 июня в Лос-Анджелесе начались протесты из-за рейдов Иммиграционной и таможенной полиции США. Люди вышли на улицы после того, как в городе начали массово задерживать мигрантов.

Поначалу протесты носили мирный характер. Но после того, как президент США Дональд Трамп решил ввести в город Нацгвардию, там вспыхнули беспорядки, которые с каждым днем становились все более агрессивными. Протестующие, в частности, ограбили несколько десятков торговых предприятий и нанесли ущерб местному бизнесу на миллионы долларов.

Ранее в Испании прошла массовая антитуристическая акция.