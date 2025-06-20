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В Госдуме заявили, что из плена вернулись более 1000 российских военных

Депутат Саралиев заявил, что более 1000 военных ВС РФ вернулись из плена
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Министерство обороны РФ

Из украинского плена вернулись более 1000 российских военных, заявил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по международным делам Шамсаил Саралиев. О новом этапе обмена сообщили и в Минобороны России, и украинский президент Владимир Зеленский, конкретные цифры не назывались.

«По количеству не сообщает ни та, ни наша сторона. Это договоренность. Благодаря стамбульским переговорам, которые возглавлял с нашей стороны Владимир Мединский, уже более тысячи ребят возвращены. За прошлые годы, за год столько не возвращалось в рамках обмена. Поэтому это хороший результат, что за короткое время благодаря переговорам возвращены уже более тысячи человек. [Так] можно сказать, потому что тысяча на тысячу уже был обмен. И сейчас идут этапы обмена, цифры уже скажут, когда завершится второй этап», — сказал Саралиев.

Днем 20 июня в Минобороны России сообщили о новом этапе обмена в соответствии со стамбульскими договоренностями по формуле «1000 на 1000». Предыдущие этапы состоялись 9, 10 и 14 июня. Стороны обменивались военнослужащими возрастом до 25 лет.

Ранее Зеленский назвал сроки завершения конфликта на Украине.

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