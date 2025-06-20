Трамп нашел в США виноватого в иранском ядерном кризисе

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social ссылку на пост аккаунта WomenForTrump (Женщины за Трампа) с мемом, в котором бывший глава Белого дома Барак Обама назван ответственным за развитие ядерной программы Ирана.

К публикации прикреплена сгенерированная нейросетью фотография Обамы на фоне пачек с деньгами.

«Мы знаем, кто виновен в ядерной программе Ирана!» — говорится в подписи к изображению.

Картинка завирусилась в соцсетях.

Авторы поста также напомнили о том, что администрация Обамы выплачивала деньги Ирану.

«Мы никогда не забудем, что в сентябре 2016 года администрация Обамы призналась, что выплатила Ирану 1,7 миллиарда долларов», — говорится в публикации.

До этого стало известно, что Дональд Трамп откладывает окончательное решение о военной операции против Ирана, опасаясь, что ситуация в стране может перерасти в хаос по образцу Ливии. Об этом сообщает The New York Post (NYP) со ссылкой на источники. По словам собеседников издания, Трамп неоднократно упоминал события 2011 года в Ливии как нежелательный сценарий развития ирано-израильского конфликта. Один из источников уточнил, что президент не хочет повторения ситуации, в которой военное вмешательство США привело к дестабилизации страны и смене режима.

Ранее сообщалось, что Израиль может отправить спецназ на ядерный объект в Фордо.