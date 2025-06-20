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СМИ рассказали о страхе Трампа в отношении Ирана

NYP: Трамп боится превращения Ирана в еще одну Ливию
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Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп воздерживается от решительных действий в отношении Ирана, поскольку боится превращения исламской республики во вторую Ливию. Об этом сообщает The New York Post (NYP) со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что существуют две причины, по которым Трамп говорит о Ливии. Первая — хаос, который произошел после того, что произошло ливийским лидером Муаммаром Каддафи. Вторая причина заключается в том, что интервенция в Ливию усложнила переговоры и заключение сделок с рядом государств, например, с Северной Кореей и Ираном.

Издание подчеркивает, что президент США рассматривает нанесение ударов по ядерным объектам в иранских городах Натанз и Фордо. Они будут носить ограниченный характер, чтобы не допустить смену режима, как это произошло в Ливии в 2011 году при более масштабных бомбардировках.

До этого журналистка телеканала Fox News Джеки Хайнрик со ссылкой на чиновников Белого дома сообщила, что Вашингтон не исключает применение тактического ядерного оружия для нанесения удара по иранскому подземному объекту по обогащению урана в Фордо.

Ранее сообщалось, что Израиль может отправить спецназ на ядерный объект в Фордо.

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