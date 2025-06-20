На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Несколько стран ЕС могут запретить въезд участникам СВО

Польша и страны Скандинавии и Балтии могут запретить въезд участникам СВО
close
Максим Богодвид/РИА Новости

Польша и страны Скандинавии и Балтии запретят въезд на свою территорию участникам СВО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение эстонской гостелерадиокомпании ERR.

Совместное решение о запрете на въезд в Шенгенскую зону россиянам — участникам специальной военной операции РФ на Украине было утверждено министрами иностранных дел этих государств. Ограничения будут действовать и по окончании СВО.

«Эти люди не смогут свободно путешествовать в Шенгенской зоне. Мы не будем давать им виды на жительство, мы не будем давать им визы», — заявил глава МВД Эстонии Игорь Таро.

До этого сообщалось, что Эстония начала возводить противотанковые рвы на границе с РФ.

К концу 2025 года на границе Эстонии и РФ появятся не менее 28 бункеров и десятки складских площадок. На строительство этих сооружений в текущем году выделено €4,4 млн.

Ранее Эстонию назвали «тявкающей страной».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами