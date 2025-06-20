Несколько стран ЕС могут запретить въезд участникам СВО

Польша и страны Скандинавии и Балтии могут запретить въезд участникам СВО

Польша и страны Скандинавии и Балтии запретят въезд на свою территорию участникам СВО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение эстонской гостелерадиокомпании ERR.

Совместное решение о запрете на въезд в Шенгенскую зону россиянам — участникам специальной военной операции РФ на Украине было утверждено министрами иностранных дел этих государств. Ограничения будут действовать и по окончании СВО.

«Эти люди не смогут свободно путешествовать в Шенгенской зоне. Мы не будем давать им виды на жительство, мы не будем давать им визы», — заявил глава МВД Эстонии Игорь Таро.

До этого сообщалось, что Эстония начала возводить противотанковые рвы на границе с РФ.

К концу 2025 года на границе Эстонии и РФ появятся не менее 28 бункеров и десятки складских площадок. На строительство этих сооружений в текущем году выделено €4,4 млн.

Ранее Эстонию назвали «тявкающей страной».