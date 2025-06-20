Президент Чехии заявил о киберугрозах для Европы со стороны России и Китая

Президент Чехии Петр Павел в интервью Financial Times заявил, что Россия и Китай якобы представляют одинаковые киберугрозы для Европы.

По его словам, Москва и Пекин находятся на одном уровне, когда речь идет о хакерстве и шпионаже. Страны «равны в плане киберугроз», утверждает Павел.

«Мы видели кибератаки с обоих направлений и практически на одном уровне», — заявил он.

Накануне министерство иностранных дел Чехии обвинило Россию в «саботаже и троллинге» по поводу мирных инициатив урегулирования конфликта на Украине. В заявлении говорится, что Украина якобы «четко продемонстрировала, что готова к мирным переговорам», поскольку ровно 100 дней назад приняла предложение о безоговорочном прекращении огня.

«А что Россия? Саботаж, троллинг, абсурдные требования и продолжающиеся нападения на гражданское население. Кремль не хочет мира. На него необходимо оказать максимальное давление», — утверждается в публикации.

Ранее Мерц обвинил Россию в кибератаках в Европе и уничтожении морских кабелей.