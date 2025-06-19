На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бизнес-партнер Зеленского Миндич сбежал с Украины

Нардеп Дубинский утверждает, что партнер Зеленского Миндич покинул Украину
close
Еврейская община города Днепр

Бизнес-партнер Владимира Зеленского, совладелец и сооснователь фирмы «Квартал 95» Тимур Миндич сбежал с Украины. Об этом в Telegram-канале пишет заключенный в СИЗО народный депутат Украины Александр Дубинский.

«Кошелек Зеленского Тимур Миндич вчера также сбежал за границу через Закарпатскую область», — написал Дубинский.

Опальный нардеп связывает это бегство с недавним исчезновением вице-премьера — министра национального единства Алексея Чернышова, который не вернулся из зарубежной командировки.

Чернышов с ноября 2022 года был председателем правления НАК «Нафтогаз Украины». До этого чиновник два года занимал пост министра развития общин и территорий Украины и в течение трех лет был председателем Киевской областной государственной администрации. С декабря прошлого года Чернышов возглавлял министерство национального единства. А 16 июня стало известно, что его рассматривают на пост нового посла Украины в США.

Ранее Чернышов пообещал украинцам за границей бронь от мобилизации.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами