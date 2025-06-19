Бизнес-партнер Зеленского Миндич сбежал с Украины

Бизнес-партнер Владимира Зеленского, совладелец и сооснователь фирмы «Квартал 95» Тимур Миндич сбежал с Украины. Об этом в Telegram-канале пишет заключенный в СИЗО народный депутат Украины Александр Дубинский.

«Кошелек Зеленского Тимур Миндич вчера также сбежал за границу через Закарпатскую область», — написал Дубинский.

Опальный нардеп связывает это бегство с недавним исчезновением вице-премьера — министра национального единства Алексея Чернышова, который не вернулся из зарубежной командировки.

Чернышов с ноября 2022 года был председателем правления НАК «Нафтогаз Украины». До этого чиновник два года занимал пост министра развития общин и территорий Украины и в течение трех лет был председателем Киевской областной государственной администрации. С декабря прошлого года Чернышов возглавлял министерство национального единства. А 16 июня стало известно, что его рассматривают на пост нового посла Украины в США.

Ранее Чернышов пообещал украинцам за границей бронь от мобилизации.