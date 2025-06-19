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Аккаунт Вэнса в соцсети Bluesky заблокировали после трех первых публикаций

The Hill: аккаунт Вэнса в соцсети Bluesky заблокировали сразу после регистрации
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Leah Millis/Reuters

Аккаунт вице-президента США Джей Ди Вэнса был заблокирован в социальной сети Bluesky сразу после того, как он опубликовал приветственный пост. Об этом пишет издание The Hill, уточнив, что впоследствии его аккаунт был восстановлен.

Свое первое сообщение Вэнс опубликовал накануне вечером. Американский вице-президент поприветствовал пользователей и отметил, что рад присоединиться к платформе, «где ведутся здравые политические обсуждения».

К своему посту Вэнс также прикрепил скриншот особого мнения судьи Верховного суда Кларенса Томаса, который поддержал запрет на гормональную терапию и блокаторы полового созревания для трансгендерных несовершеннолетних в Теннесси.

Следом вице-президент США опубликовал еще два поста, в них он пригласил к обсуждению позиции судьи. После этого пользователи соцсети X обратили внимание, что страница Вэнса в Bluesky оказалась заблокирована. Пользователи высказали предположения, что это произошло по какой-то неизвестной системной ошибке.

Ситуацию прокомментировали в Bluesky, отметив, что аккаунт Вэнса был заблокирован автоматически. Система по ошибке приняла его за поддельный профиль, выдающий себя за известного человека. Уже утром в четверг, 19 июня, страницу вице-президента США вновь восстановили.

В марте экс-глава МИД Румынии и бывший председатель Парламентской ассамблеи (ПАСЕ) ОБСЕ Адриан Северин заявил, что его аккаунт в Facebook (владелец компания Meta (признана в России экстремистской и запрещена) признана в России экстремистской и запрещена) заблокировали за критику властей страны. Северин рассказал, что 29 марта соцсеть отклонила его апелляцию по поводу ограничения доступа к аккаунту и постановила заблокировать его окончательно.

Ранее Вэнс назвал Демократическую партию США «самой жалкой оппозицией в истории».

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